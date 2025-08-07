Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

A chegada de Zanocelo será boa para o Ceará?

Os comentaristas do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, avaliaram a contratação do jogador por parte do Ceará
Autor Esportes O POVO
Esportes O POVO Autor
Tipo Notícia

Novo contratado do Ceará, o meio-campista Vinicius Zanocelo é um velho conhecido do futebol cearense. O Atleta teve uma passagem no Fortaleza, rival do Vovô, em 2023, onde chegou com muita expectativa e acabou não correspondendo. No Pici, o atleta fez somente 12 jogos, sendo repassado ao Estoril Praia, onde atuou por duas temporadas.

No Santos, clube detentor de seu passe, o volante também teve uma passagem bastante irregular, apesar de receber elogios pela sua capacidade técnica. Em Portugal, o jogador atuou em 46 oportunidades e foi titular na maior parte do período em que passou no país ibérico.

Os comentaristas do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, avaliaram a contratação do jogador por parte do Ceará e avaliaram os desempenhos recentes do atleta.

