Ceará possui interesse em Lautaro Díaz e segue na busca por Paulo Baya

No programa Esportes do POVO desta sexta-feira, 8, Horácio Neto, falou sobre as movimentações do Vovô no mercado de transferências

O Ceará segue no mercado em busca de reforçar o seu elenco para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense já acertou as contratações de Vina e Vinicius Zanocelo para o setor de meio-campo e agora, busca jogadores para o ataque alvinegro.

Entre as especulações e negociações estão Lautaro Díaz e Paulo Baya. O argentino de 27 anos fez bastante sucesso no Independiente Del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana em 2022, sendo contratado pelo Cruzeiro por R$ 16 milhões em 2024. Na equipe mineira, o atacante não deslanchou e é um atleta negociável na Raposa desde a janela para o Mundial de Clubes.