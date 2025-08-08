Ceará possui interesse em Lautaro Díaz e segue na busca por Paulo Baya

Ceará possui interesse em Lautaro Díaz e segue na busca por Paulo BayaNo programa Esportes do POVO desta sexta-feira, 8, Horácio Neto, falou sobre as movimentações do Vovô no mercado de transferências
O Ceará segue no mercado em busca de reforçar o seu elenco para a sequência da Série A do Campeonato Brasileiro. A equipe cearense já acertou as contratações de Vina e Vinicius Zanocelo para o setor de meio-campo e agora, busca jogadores para o ataque alvinegro.
Entre as especulações e negociações estão Lautaro Díaz e Paulo Baya. O argentino de 27 anos fez bastante sucesso no Independiente Del Valle, onde conquistou a Copa Sul-Americana em 2022, sendo contratado pelo Cruzeiro por R$ 16 milhões em 2024. Na equipe mineira, o atacante não deslanchou e é um atleta negociável na Raposa desde a janela para o Mundial de Clubes.
Já Paulo Baya ficou marcado pela boa temporada que fez pelo Goiás na Série B de 2024, onde marcou e distribuiu seis assistências. O jogador pertence ao Primavera, mas está emprestado ao Fluminense, onde recebe poucos minutos devido à alta competitividade no setor.
No programa Esportes do POVO desta sexta-feira, 8, o setorista do Ceará, Horácio Neto, falou sobre os dois atletas e explicou as movimentações do Vovô no mercado de transferências.