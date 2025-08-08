Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

CBF define arbitragem de jogo entre Palmeiras e Ceará pelo Brasileirão; confira

Arbitragem de campo será comandada por Lucas Paulo Torezin (PR)
Lara Santos
A Comissão de Arbitragem da CBF (CA-CBF) divulgou a escala de árbitros que irá conduzir o confronto entre Palmeiras e Ceará, válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste domingo, 10, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O árbitro principal será Lucas Paulo Torezin, do Paraná, de 42 anos. Ele terá como assistentes Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e Andrey Luiz de Freitas, também do Paraná. O quarto árbitro escalado é Fabio Augusto Santos Sá Junior, de Sergipe.

A equipe de arbitragem de vídeo ficará sob comando de Igor Junior Benevenuto de Oliveira, de Minas Gerais. Ele será auxiliado por Andrea Izaura Maffra Marcelino, do Rio de Janeiro, como AVAR 1, e por Michel Patrick Costa Guimarães, de Minas Gerais, como AVAR 2.

Palmeiras x Ceará

Após vencer o então líder Cruzeiro no Mineirão e conseguir o empate contra o Flamengo, o Vovô tenta manter o bom desempenho contra times da ponta da tabela. O Alvinegro comandado por Léo Condé chega descansado para a disputa contra o Palmeiras, que chega pressionado após a eliminação para o rival Corinthians na Copa do Brasil.

 

