CBF define arbitragem de jogo entre Palmeiras e Ceará pelo Brasileirão; confira

A Comissão de Arbitragem da CBF (CA-CBF) divulgou a escala de árbitros que irá conduzir o confronto entre Palmeiras e Ceará, válido pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida será disputada neste domingo, 10, às 16 horas, no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

O árbitro principal será Lucas Paulo Torezin, do Paraná, de 42 anos. Ele terá como assistentes Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e Andrey Luiz de Freitas, também do Paraná. O quarto árbitro escalado é Fabio Augusto Santos Sá Junior, de Sergipe.