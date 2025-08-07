Reforço do Ceará, Zanocelo faz exames e é apresentado ao elenco em Porangabuçu

Reforço do Ceará, Zanocelo faz exames e é apresentado ao elenco em PorangabuçuO meio-campista conheceu a sede dos clubes e os companheiros de plantel antes de iniciar as atividades em Porangabuçu
Novo reforço do Ceará para a temporada, o meio-campista Zanocelo já está em solo cearense. O jogador, que chega ao Vovô por empréstimo do Santos, conheceu a sede do clube nesta quinta-feira, 7, fez exames médicos e se juntou ao elenco comandado pelo técnico Léo Condé.
O anúncio oficial do Alvinegro de Porangabuçu deve acontecer em breve, assim como sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Como estava atuando no futebol português e seguia o calendário europeu, Zanocelo entrou em campo pela última vez no dia 17 de maio – ou seja, quase três meses atrás.
Naturalmente, o meia terá que fazer trabalhos específicos de condicionamento físico, já que chega com uma rotação diferente em relação aos demais atletas do plantel do Vovô. A questão do ritmo de jogo é outro aspecto importante nesse retorno aos trabalhos em campo. O contexto é semelhante ao de Vina, que também atuou pela última vez em maio.
Assim, mesmo integrado ao elenco, Zanocelo não deve viajar com a delegação do Ceará para São Paulo, onde a equipe enfrenta o Palmeiras no próximo domingo, 10, no Allianz Parque, às 16 horas, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.
Com Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.
