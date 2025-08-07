Reforço do Ceará, Zanocelo faz exames e é apresentado ao elenco em Porangabuçu

O meio-campista conheceu a sede dos clubes e os companheiros de plantel antes de iniciar as atividades em Porangabuçu

Novo reforço do Ceará para a temporada, o meio-campista Zanocelo já está em solo cearense. O jogador, que chega ao Vovô por empréstimo do Santos, conheceu a sede do clube nesta quinta-feira, 7, fez exames médicos e se juntou ao elenco comandado pelo técnico Léo Condé.

O anúncio oficial do Alvinegro de Porangabuçu deve acontecer em breve, assim como sua regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Como estava atuando no futebol português e seguia o calendário europeu, Zanocelo entrou em campo pela última vez no dia 17 de maio – ou seja, quase três meses atrás.