Palmeiras chega para o duelo contra Ceará em crise após eliminação na Copa do Brasil

Em 47 jogos disputados pelo Verdão no ano, o comandante português não repetiu a escalação em nenhuma ocasião / Crédito: Renato Pizutto/Ag. Paulistão

O Palmeiras irá receber o Ceará no próximo domingo, 10, pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão, no pior momento da “Era Abel Ferreira” no clube. Na noite da última quarta-feira, 6, o Verdão foi eliminado da Copa do Brasil após perder o dérbi paulista para o Corinthians, dentro de seus domínios. Esta foi a primeira vez que o Alviverde foi eliminado pelo seu principal rival em competições nacionais ou internacionais. Após conquistar campeonatos de primeiro nível sob o comando de Abel, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras só somou um título de 2024 pra cá, quando levantou a taça do Paulistão no ano passado. Nesta temporada, os comandados do português seguem vivos no Brasileirão e na Libertadores.

Somente nesta temporada, a diretoria palmeirense gastou cerca de R$ 530 milhões em contratações, porém, nenhuma delas surtiu o impacto almejado. Outro número indagatório é a falta de sequência na equipe titular. Em 47 jogos disputados pelo Verdão no ano, o comandante português não repetiu a escalação em nenhuma ocasião. Protestos palmeirenses Próximo ao fim do dérbi, a torcida palmeirense começou com os protestos e vaias direcionadas aos jogadores, diretoria e ao técnico Abel Ferreira — enquanto a bola ainda rolava no Allianz Parque. “Ô Leila, sua imbecil, pega esse time e vai pra p*** que pariu”; “Barros, c***, fora do Verdão”; “Não é mole não, só tem nutella no comando do Verdão; “Ei, Abel, vai tomar no c*”; “Abel, vai se f***, o meu Palmeiras não precisa de você”; e “Vergonha, time se vergonha”, foram alguns gritos entoados nas arquibancadas.

Após a saída do estádio, torcedores palmeirenses seguiram com os protestos e penduraram faixas ironizando Abel Ferreira, pedindo a saída do treinador e cobrando a diretoria. Próximo da entrada do clube social, em frente ao Allianz Parque, três faixas foram estendidas em estabelecimentos com os dizeres: “Cabeça vazia, fralda cheia. Time c****”, ironizando o lema do português “Cabeça fria, coração quente”.