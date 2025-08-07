Palmeiras chega para o duelo contra Ceará em crise após eliminação na Copa do Brasil

Palmeiras chega para o duelo contra Ceará em crise após eliminação na Copa do BrasilEsta foi a primeira vez que o Alviverde foi eliminado pelo seu principal rival em competições nacionais ou internacionais
O Palmeiras irá receber o Ceará no próximo domingo, 10, pela 19ª rodada da Série A do Brasileirão, no pior momento da “Era Abel Ferreira” no clube. Na noite da última quarta-feira, 6, o Verdão foi eliminado da Copa do Brasil após perder o dérbi paulista para o Corinthians, dentro de seus domínios. Esta foi a primeira vez que o Alviverde foi eliminado pelo seu principal rival em competições nacionais ou internacionais.
Após conquistar campeonatos de primeiro nível sob o comando de Abel, como Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras só somou um título de 2024 pra cá, quando levantou a taça do Paulistão no ano passado. Nesta temporada, os comandados do português seguem vivos no Brasileirão e na Libertadores.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
O retrospecto contra o Corinthians em 2025 é péssimo. Em seis partidas, o maior rival do Palmeiras somou três vitórias e dois empates, além de conquistar o título do Paulistão após vencer o dérbi.
Na Série A, o Alviverde empatou na última rodada com o Vitória por 2 a 2 depois de sair atrás no placar. O time paulista é o terceiro colocado com 33 pontos, quatro de distância do líder e vice, Cruzeiro e Flamengo, respectivamente.
Leia mais
Somando-se a isso, um debatido declínio tático apresentado pelas equipes de Abel nos últimos dois anos, em relação a suas outras temporadas no clube, foram alvos de críticas pelos adeptos palmeirenses.
Somente nesta temporada, a diretoria palmeirense gastou cerca de R$ 530 milhões em contratações, porém, nenhuma delas surtiu o impacto almejado. Outro número indagatório é a falta de sequência na equipe titular. Em 47 jogos disputados pelo Verdão no ano, o comandante português não repetiu a escalação em nenhuma ocasião.
Protestos palmeirenses
Próximo ao fim do dérbi, a torcida palmeirense começou com os protestos e vaias direcionadas aos jogadores, diretoria e ao técnico Abel Ferreira — enquanto a bola ainda rolava no Allianz Parque.
“Ô Leila, sua imbecil, pega esse time e vai pra p*** que pariu”; “Barros, c***, fora do Verdão”; “Não é mole não, só tem nutella no comando do Verdão; “Ei, Abel, vai tomar no c*”; “Abel, vai se f***, o meu Palmeiras não precisa de você”; e “Vergonha, time se vergonha”, foram alguns gritos entoados nas arquibancadas.
Após a saída do estádio, torcedores palmeirenses seguiram com os protestos e penduraram faixas ironizando Abel Ferreira, pedindo a saída do treinador e cobrando a diretoria.
Próximo da entrada do clube social, em frente ao Allianz Parque, três faixas foram estendidas em estabelecimentos com os dizeres: “Cabeça vazia, fralda cheia. Time c****”, ironizando o lema do português “Cabeça fria, coração quente”.
(Com Gazeta Esportiva para Esportes/O POVO)Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente