Vina cita desafio de colocar o Ceará na Libertadores: "Nosso torcedor merece"

Em apresentação oficial, o jogador afirmou que "muito em breve" o Vovô vai disputar a principal competição do continente

Apresentado oficialmente como reforço do Ceará, o meia-atacante Vina deixou claro seu desejo de ajudar a classificar o Vovô para uma competição internacional ainda nesta temporada. Para ele, o torcedor merece acompanhar a equipe não só na Copa Sul-Americana, mas também na Libertadores.



"Muita coisa mudou aqui devido a essas pessoas que estão aqui do meu lado (João Paulo Silva, Lucas Drubscky e Haroldo Martins). Hoje a gente têm pessoas que realmente estão vivendo esse clube, que estão com o pensamento em colocar o Ceará no mais alto nível: voltar a disputar a Sul-Americana e por que não uma Libertadores? Nosso torcedor quer e merece isso", disse o ídolo alvinegro.