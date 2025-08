Ceará fecha a contratação por empréstimo do volante Zanocelo, do Santos

O Ceará fechou a contratação do segundo reforço da atual janela para o restante da temporada 2025. O volante Vinicius Zanocelo, hoje no Santos, irá se juntar nesta quinta-feira, 7, ao Alvinegro de Porangabuçu, quando fará exames médicos e firmará a assinatura de contrato, que conta com opção de compra. A informação é do Horácio Neto, setorista do Alvinegro de Porangabuçu na rádio O POVO CBN.

O jogador de 24 anos chega ao Vovô após duas temporadas no Estoril, de Portugal. No clube europeu, ele atuou por 31 partidas, chegando a marcar dois gols pela Liga Portuguesa. Com o fim da temporada europeia, o atleta chegou a receber proposta para permanecer em Portugal e também para ir ao Oriente Médio, mas expressou ao clube santista o desejo de jogar na Série A, o que casou com o interesse do Ceará pelo jogador.