Haroldo vê "convergência" para volta de Vina ao Ceará e revela expectativa até dos filhos

Haroldo Martins, CEO de futebol do Ceará, durante coletiva de imprensa em Porangabuçu, em 24/7/2025 / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

Na entrevista coletiva de apresentação do meia-atacante Vina, na tarde desta quarta-feira, 6, em Porangabuçu, o CEO do futebol do Ceará, Haroldo Martins, falou em "convergência de fatores" para a voltar do jogador, inclusive com a quitação de uma dívida, e revelou que até os filhos dele viviam a expectativa pelo acerto do retorno do ídolo. Ladeado pelo presidente João Paulo Silva, pelo executivo de futebol Lucas Drubscky e pelo próprio jogador, Haroldo lembrou que a saída de Rômulo — foi emprestado pelo Palmeiras ao Novorizontino-SP — abriu uma lacuna no elenco comandado por Léo Condé, o que fez o Vovô se movimentar no mercado da bola para contratar Vina.