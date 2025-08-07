Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Lesionado, Richardson deve desfalcar o Ceará diante do Palmeiras

Jogador sentiu desconforto no músculo posterior da coxa contra o Flamengo, no último domingo, 3, e não deve ter condições de jogo
O volante Richardson deve ser ausência no Ceará para o confronto ante o Palmeiras neste domingo, 10, pela 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu desconforto no músculo posterior da coxa contra o Flamengo, no último domingo, 3, e não deve ter condições de jogo, conforme apuração do setorista Horácio Neto, da Rádio O POVO CBN.

Aos 33 anos, o meio-campista soma apenas 13 partidas na temporada até então. No total, são 663 minutos em campo com a camisa alvinegra. Neste ano, vem sofrendo com lesões e chegou a ficar quatro meses fora por conta de uma lesão por fascite plantar no pé direito.

Com a provável ausência do camisa 26, o técnico Léo Condé tem Fernando Sobral, Lourenço e Lucas Lima como opções para o confronto ante o time paulista. O duelo ocorre no domingo, 10, às 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo (SP).

