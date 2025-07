Richardson relembra momento difícil após lesão e exalta trabalho do CESP do Ceará

Fortaleza- CE, Brasil, 16-01-25: Entrevista com o volante do Ceará Richardson. (Fotos: Lorena Louise / Especial para O POVO) / Crédito: Lorena Louise/Especial para O POVO

Dentre os vários temas abordados em sua entrevista coletiva na quarta-feira passada, dia 30, Richardson fez questão de destacar um período complicado que viveu recentemente no Ceará: a sua lesão por fascite plantar no pé direito, que o tirou de campo entre abril e junho. Em sua fala, o volante disse que foi o “momento mais difícil” da carreira e exaltou o trabalho dos profissionais que integram o Centro de Saúde e Performance (CESP) do Vovô. E o depoimento de Richardson não aconteceu a partir de uma pergunta; foi algo espontâneo, solicitado por ele mesmo antes de iniciar o ciclo de questionamentos da coletiva na sala de imprensa. O volante lembrou que, durante o período, muitas coisas passaram por sua cabeça e ressaltou o importante trabalho dos médicos, fisioterapeutas, preparadores físicos e de todos os profissionais que fazem o dia a dia do Alvinegro.