De volta ao Ceará, Vina admite "saudade" da rivalidade com o Fortaleza: "Gosto disso"

Entre 2020 e 2023, quando defendeu o Vovô, o jogador de 34 anos enfrentou o Tricolor em 18 jogos, com sete vitórias, cinco empates e seis derrotas. O então camisa 29 balançou as redes quatro vezes e ainda deu quatro assistências, com triunfos na Série A e na Copa do Nordeste, mas também queda na Copa do Brasil.

Com quase 20 Clássicos-Rei disputados na primeira passagem pelo Ceará , Vina assumiu que estava com "saudade" da rivalidade com o Fortaleza e garantiu que quer representar os torcedores alvinegro em campo nos próximos duelos diante do arquirrival. De volta a Porangabuçu, o meia-atacante foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 6.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Além dos números, Vina também conquistou a arquibancada alvinegro pelo estilo provocador, com postagens nas redes sociais, "tretas" com jogadores do Fortaleza e cânticos contra o rival.

"Essa questão da rivalidade, eu sempre deixei claro que gosto disso. E estava com saudade disso, principalmente. Eu respeito o time Fortaleza, mas defendo o Ceará. Isso é o que o torcedor espera de mim: dentro de campo, poder representar eles, defender as cores do Ceará. Nos clássicos, principalmente, eu ganhei muito o torcedor por isso, porque clássico é um jogo diferente e eu gosto realmente de jogar esses jogos, porque eu amo futebol", disse.

Ainda em 2025, Vovô e Leão têm mais um encontro marcado, no fim de novembro ou no começo de dezembro, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com contrato até 2026, o meia-atacante deverá ter outras oportunidades de encarar o Tricolor, mas já projeta o reencontro.