Vina celebra volta ao Ceará e evita prazo para estreia: "Ainda não me sinto 100%"

Meia Vina em apresentação no Ceará / Crédito: João Pedro Oliveira

De volta ao Ceará após dois anos e meio, Vina foi apresentado na tarde desta quarta-feira, 6, em Porangabuçu. O meia-atacante celebrou o retorno ao Alvinegro, admitiu que ainda não está 100% fisicamente para atuar e falou sobre o período de adaptação ao futebol brasileiro no retorno da Arábia Saudita. Vina ficou livre no mercado da bola no fim do primeiro semestre, depois de encerrar o contrato com o saudita Al-Jubail. O jogador deixou claro que gostaria de vestir novamente a camisa do Vovô, chegou a assistir a um jogo na Arena Castelão e visitou a sede, mas as negociações só tiveram início no fim de julho.

"Isso parte muito mais do Léo (Condé, técnico), da comissão técnica, também pelo meu feedback. Tive essa conversa ontem (terça-feira, 5) com o Léo a respeito disso, de ser verdadeiro: 'Estou cansado, ainda não me sinto 100%'. Essa conversa vai ser bacana diariamente para quando eu tiver essa oportunidade de estrear, estar realmente apto a jogar. Eu me sinto preparado, as pessoas que me acompanharam viram que esse ano eu realmente abdiquei das minhas férias, praticamente, para me preparar para esse momento. Me sinto preparado, mas obviamente que me falta caixa de campo, que eu vou ganhando no dia a dia. Isso (estreia) quem pode dizer mais é o Léo, na hora certa. É trabalhar, me preparar para, o quanto antes, poder estar dentro de campo ajudando", ponderou. "A partir de agora é trabalhar, entender o mais rápido possível o que o Léo (Condé) espera, a metodologia de trabalho do Léo, para entrosar com os jogadores. É trabalhar, vestir essa camisa e poder representar esse torcedor que demonstra muito carinho por mim. Todos sabem que isso é recíproco", garantiu.