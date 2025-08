Vina diz que "preferência sempre foi o Ceará" e garante acordo "bom para todo mundo"

Vina beija escudo do Ceará em apresentação oficial / Crédito: Felipe Santos/Ceará SC

Apresentado na tarde desta quarta-feira, 6, em Porangabuçu, o meia-atacante Vina evitou detalhar as negociações que teve com o Ceará antes de concretizar o retorno, mas garantiu que deu prioridade ao clube, apesar de "algumas possibilidades" no mercado, e assegurou que o contrato até o fim de 2026 "ficou bom para todo mundo". Ao lado do presidente João Paulo Silva, do CEO do futebol Haroldo Martins e do executivo de futebol Lucas Drubscky, o jogador de 34 anos não se aprofundou nas conversas que teve com os dirigentes antes do desfecho positivo e também se falou sobre a parte financeira, que foi um empecilho nos contatos iniciais, há alguns meses.

"Quando eu conversei com o João (Paulo Silva), presidente, tinham algumas possibilidades de voltar (ao futebol brasileiro), pelo ano bom que eu fiz nessa temporada, lá na Arábia, me abriu bastantes portas, mas minha preferência sempre foi o Ceará. E ainda bem que eu resisti, não fechei com ninguém. Na hora certa, na hora que Deus quis, deu tudo certo. Estou muito feliz de estar aqui", comemorou. "Frio na barriga" Mais reservado quanto aos bastidores da negociação, Vina detalhou o sentimento de retornar ao Alvinegro, admitiu ansiedade até no voo para Fortaleza, na semana passada, e enalteceu o carinho da torcida em sua recepção.