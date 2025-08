Ceará precisa de quantos reforços para o restante da temporada?

O Ceará anunciou somente um reforço até o momento e sofre críticas por sua postura no mercado de transferências. Com a negativa de Bryan Ramírez e uma possível negociação de Bruno Tubarão, o Vovô pode ter mais dificuldades no decorrer da temporada.

Para Thiago Minhoca, comentarista do programa Esportes do POVO, o Alvinegro deveria anunciar um atacante até o final da semana vigente, uma vez que na ausência de Fernandinho, que estava lesionado no duelo contra o Flamengo, Aylon foi utilizado como jogador de lado de campo.