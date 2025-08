Ceará tem interesse no atacante colombiano Andrés Gómez, do Rennes-FRA

O atacante colombiano Andrés Gómez comemorando gol marcado pelo Real Salt Lake, dos EUA / Crédito: Reprodução/Rede Social Andrés Gómez

Buscando reforços para o setor ofensivo, o Ceará tem um alvo em pauta: o colombiano Andrés Gómez, do Rennes, da França. Conforme apurou o Esportes O POVO com exclusividade, o Alvinegro de Porangabuçu tem interesse na contratação do atacante de 22 anos, mas a negociação é tratada internamente como difícil. Formado nas categorias de base do Millonarios, da Colômbia, onde ganhou destaque no time profissional na temporada de 2022 – quando atuou em 49 jogos, marcou 12 gols e deu cinco assistências –, Andrés Gómez se destaca pela velocidade, poder de finalização e ótima capacidade em situações de um contra um, características que o Vovô busca para elevar as opções no elenco.