Peças de reposição poderiam ter ajudado o Ceará diante do Flamengo?

Contando apenas com a chegada de Vina, o Ceará empatou com o Flamengo no último domingo, 3, na Arena Castelão. O meia foi, até então, a única aquisição do escrete de Porangabuçu nesta janela.

A importância de novas peças para o Alvinegro foi assunto no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.