Lucas Mugni é um jogador super importante para o Ceará, avalia Lucas Mota

Líder de assistências do Ceará na temporada, o meia Lucas Mugni iniciou os últimos dois jogos do Alvinegro no banco, mas, no último deles, contribuiu diretamente para o gol de empate do Vovô contra o Flamengo no último domingo, 3.

A importância do jogador para o Vovô foi assunto no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.