"Visualizo coisas importantes", diz Mugni sobre Ceará no Brasileirão

Autor da assistência para o gol de Pedro Raul, que arrancou o empate com o Flamengo, o meia-atacante Lucas Mugni, do Ceará, concedeu entrevista na zona mista da Arena Castelão na noite desse domingo, 3. Na ocasião, o camisa 10 projetou a meta do clube no Brasileirão e o próximo compromisso diante do Palmeiras.

"A gente tenta não olhar para a tabela, tenta não olhar para o futuro. Eu visualizo coisas importantes porque eu sou positivo, quero sempre o melhor para o time que jogo, que é o Ceará. Eu quero jogar competições internacionais, mas o mais importante é vivenciar jogo a jogo. Vamos ver o que a gente consegue nesse jogo (Palmeiras), mas é claro que vamos sair (jogar fora) para vencer", comentou o atleta.