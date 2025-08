Condé comenta preparação de Vina e afirma que ainda não há previsão de estreia

Seguindo processo de readaptação, meia segue rotina com atividades e treinos em Porangabuçu

Após mais de dois anos, Vina voltou a vestir a camisa do Ceará. O meia-atacante se apresentou em Porangabuçu na última semana e tem passado por um processo de preparação antes da reestreia. Em coletiva após o empate com o Flamengo, nesse domingo, 3, o técnico Léo Condé comentou sobre a readaptação do jogador ao clube.

De acordo com o treinador alvinegro, Vina ainda está em fase de avaliação, realizando testes físicos e retomando o ritmo de jogo, já que a última partida oficial do meia foi no dia 18 de maio, pelo futebol árabe.