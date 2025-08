Pedro Henrique projeta Castelão "fervendo" contra Flamengo e mira vitória do Ceará

Pedro Henrique é um dos destaques do Ceará na temporada / Crédito: Samuel Setubal

Confiante após vencer o líder Cruzeiro, o Ceará recebe o Flamengo neste domingo, 3, na Arena Castelão, em jogo da 18ª rodada do Brasileirão. Ciente da relevância do duelo, o atacante Pedro Henrique projetou um estádio "fervendo" para apoiar o time alvinegro rumo a mais um resultado positivo no certame. "Vai ferver mesmo. Não só pela temperatura de graus, mas a temperatura que a gente tem, essa conexão com o torcedor. É um torcedor que vibra muito, cobra muito também, e está certo, tem que cobrar quando precisar cobrar. É um torcedor que pulsa, que nos passa uma energia muito positiva. Tem um amor gigante pelo clube e a gente sente essa energia vindo da arquibancada. O mínimo que a gente pode fazer é retribuir com uma grande atuação, com uma grande vitória. Se Deus quiser, a gente vai poder dar esse presente para o torcedor no domingo", comentou em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 1º.