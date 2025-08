Vina desembarca em Fortaleza e é recebido com enorme festa por torcedores do Ceará

Novo reforço do Ceará – mas velho conhecido do clube –, Vina desembarcou na capital cearense na noite desta quinta-feira, 31, e foi recepcionado com enorme festa por torcedores que marcaram presença no Aeroporto Pinto Martins. No local, o meio-campista posou para fotos trajando a camisa do Vovô e atendeu rapidamente aos fãs alvinegros, que encheram o saguão.

Os torcedores começaram a se concentrar na porta do desembarque do aeroporto por volta das 20 horas, já que a previsão para a chegada de Vina era às 21h20min. Os alvinegros, animados com o retorno do camisa 29, levaram cartazes com fotos do meia-atacante e cantaram músicas exaltando-o.