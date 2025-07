Léo Condé elogia postura do zagueiro Marcos Victor: "Sempre passando uma energia positiva"

O treinador também celebrou a conduta do zagueiro Marllon, então titular da equipe e que esteve no banco contra a equipe celeste

Após a vitória do Ceará por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, no domingo, 27, no estádio Mineirão, em Belo Horizonte, o treinador Léo Condé elogiou a postura do zagueiro Marcos Victor, que foi titular no duelo. As declarações foram dadas em um vídeo de bastidores da Vozão TV, canal oficial do Alvinegro no YouTube.

O defensor não entrava em campo desde o dia 19 de março, quando o Vovô venceu a Juazeirense por 2 a 0 pela Copa do Nordeste. Com somente sete jogos no ano, o zagueiro não sentiu a falta de ritmo de jogo e fez uma partida segura.