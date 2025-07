Condé celebra vitória "gigantesca" do Ceará sobre o Cruzeiro e comenta volta de Vina

“Vitória gigantesca, podemos classificar assim. Vencer o Cruzeiro no Mineirão é sempre muito difícil, principalmente no momento em que eles lideram o campeonato e nós vínhamos de uma fase complicada. Mas a equipe teve muita personalidade, mostrou maturidade, força e união para fazer uma grande partida e garantir essa vitória fantástica”, afirmou o treinador em entrevista coletiva.

O Ceará encerrou a sequência de resultados negativos e voltou ao G-10 da Série A ao vencer o Cruzeiro de virada por 2 a 1, no Mineirão . O triunfo fora de casa foi valorizado pelo técnico Léo Condé, que explicou mudanças na equipe, avaliou o desempenho tático do time e comentou sobre o retorno de Vina ao clube.

O comandante alvinegro ainda reforçou o poder de reação da equipe no jogo. “O cenário era o pior possível, mas o time soube se portar, teve equilíbrio e construiu essa virada com méritos”.

Ajustes táticos

No duelo contra a Raposa, Condé surpreendeu ao promover mudanças importantes na escalação, com a entrada de três volantes (Dieguinho, Richardson e Lourenço) e a escolha de Marcos Victor para a zaga no lugar de Marllon.

Segundo o técnico, a alteração no meio-campo foi uma forma de ajustar o esquema tático do Ceará, algo que já vinha sendo trabalhado durante a pausa para o Super Mundial. Em relação à escolha por Marcos, Condé elogiou o desempenho do zagueiro e afirmou que ele, bem como outros jogadores, terá mais chances de atuar ao longo do Brasileirão.



“Marcos é um bom jogador, e faltava apenas a oportunidade. Assim como fazemos com outros atletas, ele teve sua chance, e correspondeu. O Marllon vinha de cinco partidas seguidas, assim como o Willian, e o desgaste é inevitável com tantos jogos em sequência. Precisávamos renovar a energia na defesa. O Marcos fez uma grande partida, inclusive com duas boas chances de gol, uma delas anulada”, explicou.