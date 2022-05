Com golaço de Nino Paraíba, Ceará marca no fim e empata com Flamengo no Castelão

Com belo gol de Nino Paraíba nos acréscimos do segundo tempo, Ceará busca empate contra o Flamengo no Castelão e evita nova derrota

Em jogo movimentado na Arena Castelão, o Ceará empatou por 2 a 2 contra o Flamengo na tarde deste sábado, 14, em duelo válido pela sexta rodada do Brasileirão. Após ficar duas vezes atrás do placar com Willian Arão, o Alvinegro buscou o empate com gols de Mendoza e Nino Paraíba, em bela cobrança de falta já nos acréscimos do segundo tempo.

Com o resultado, o Ceará acumula quatro jogos sem vencer no Brasileirão. Em cinco partidas disputadas no campeonato, o Alvinegro possui quatro pontos e permanece na zona de rebaixamento, na 17° colocação.

O Ceará volta a campo na próxima terça-feira, 17, quando recebe o General Caballero, em jogo válido pela quinta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, em partida que encerra a sequência de três jogos do Vovô como mandante antes de iniciar uma nova maratona jogando fora de casa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O jogo

O Flamengo começou o jogo pressionando o Ceará, e já nos dois primeiros minutos teve duas boas chegadas, com Bruno Henrique e Arrascaeta. Após enfiada do uruguaio, o atacante rubro-negro quase ganhou na corrida contra Marcos Victor, mas João Ricardo chegou antes e rifou a bola.

No minuto seguinte, o camisa 14 fez boa jogada pela esquerda e finalizou forte, exigindo boa defesa de João Ricardo. No rebote, Bruno Henrique pegou mal de esquerda e isolou a bola.

E a pressão do Flamengo deu resultado. Aos 7 minutos, Arrascaeta cobrou escanteio e Willian Arão, livre de marcação, só escorou de cabeça para balançar as redes de João Ricardo e abrir o placar no Castelão.

Para piorar a situação do Ceará, Vina sentiu um desconforto após sofrer uma falta no meio-campo e pediu para sair aos 9 minutos, dando vaga a Zé Roberto no ataque.

Após os 10 minutos de completo domínio do Flamengo, os cariocas diminuíram a pressão e o duelo ficou equilibrado, com o Ceará tendo mais espaço para trocar passes, enquanto o Flamengo aproveitava os erros do alvinegro para chegar com perigo.

A primeira boa chance do Ceará aconteceu aos 21 minutos. Depois de boa jogada pela esquerda, Zé Roberto recebeu no meio, limpou a marcação e finalizou no canto de Hugo Souza, que se esticou para fazer a defesa.

Com maior controle do jogo, o Ceará começou a criar chances e incomodar o Flamengo, e não demorou muito para empatar o duelo. Em cobrança de falta em velocidade de Zé Roberto no meio-campo, Mendoza recebeu nas costas da defesa do Rubro-Negro e partiu em velocidade até penetrar na grande área. De frente para Hugo Souza, o colombiano não se intimidou e estufou as redes, para o delírio da torcida no Castelão.

Diferente do Flamengo, o Ceará seguiu melhor na partida com o gol feito. Apesar da posse de bola equilibrada, o time de Dorival Júnior aproveitava melhor os erros do adversário e chegava com mais perigo.

O Ceará, porém, não aproveitou o melhor momento na partida. Em falta no lado direito da defesa, Arrascaeta cobrou novamente na cabeça de Willian Arão, que mais uma vez sem marcação só escorou para o fundo do gol, recolocando o Flamengo na frente no Castelão.

No final do primeiro tempo, o Ceará reagiu com boa jogada de Mendoza, que recebeu em profundidade pela direita e finalizou cruzado de pé direito. A bola passou com perigo por cima do gol de Hugo Souza, levantando o torcedor alvinegro nas arquibancadas.

O Flamengo voltou melhor no segundo tempo e chegou próximo de ampliar o placar. Em mais uma cobrança de falta, Arrascaeta cruzou para o zagueiro Pablo cabecear com perigo no travessão.

O começo segunda etapa, porém, não teve a mesma emoção dos primeiros 10 minutos da partida. Apesar do jogo ter se tornado mais dinâmico e de velocidade, ambas as equipes erravam no último passe e desperdiçavam as oportunidades de gol.

Após as entradas de Richardson, Victor Luís, Iury Castilho e Nino Paraíba, o Ceará dominou as ações ofensivas do jogou e pressionou o Flamengo, que ficou acuado no campo de defesa, e criou boas oportunidades de empatar o confronto.

E a primeira grande chance de empatar o jogo foi aos 35 minutos do segundo tempo. Após cobrança de escanteio, Iury Castilho aproveitou sobra na grande área e cabeceou forte, mas Hugo Souza realizou uma linda defesa. A bola ainda caminhou para o gol, mas Matheuzinho tirou em cima da linha e afastou o perigo.

Poucos minutos depois, Mendoza teve outra boa oportunidade de igualar o placar. Após inversão de bola de Lima, o camisa 10 dominou pela esquerda, gingou em cima do marcador e chutou com perigo, mas Hugo Souza fez outra boa defesa.

Após insistência, o Ceará conseguiu o empate em grande estilo. Em cobrança de falta próximo à bandeirinha de escanteio, Nino Paraíba chutou direto para o gol e pegou Hugo Souza de surpresa, empatando a partida e evitando a derrota do Vovô no Castelão.

Ficha técnica – Ceará x Flamengo

Ceará

4-3-3: João Ricardo; Michel Macedo (Nino Paraíba), Gabriel Lacerda, Marcos Victor e Bruno Pacheco; Lucas Ribeiro (Victor Luís), Geovane (Richardson) e Lima; Erick (Iury Castilho), Mendoza e Vina (Zé Roberto). Técnico: Dorival Júnior.

Flamengo

4-4-2: Hugo Souza; Isla (Marcos Paulo), David Luiz (Rodrigo Caio), Pablo e Ayrton Lucas (Matheuzinho); João Gomes, Willian Arão, Everton Ribeiro (Andreas Pereira) e De Arrascaeta; Bruno Henrique (Lázaro) e Gabriel Barbosa. Técnico: Paulo Sousa.

Local: Arena Castelão

Data: 14/05/2022

Horário: 16h30 no horário de Brasília

Árbitro: Luiz Flávio de Oliveira

Assistentes: Daniel Paulo Ziolli e Alex Ang Ribeiro

Cartões amarelos: Geovane, Richardson, Lucas Ribeiro, Mendoza e Erick (CSC); Hugo Souza, Marcos Paulo, Pablo, Ayrton Lucas e Bruno Henrique (FLA)

Gols: Mendoza e Nino Paraíba (CSC); Willian Arão (2x) (FLA)









Tags