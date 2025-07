Ceará x Flamengo: Vovô alerta para que rubro-negros não comprem ingressos da torcida alvinegra

Zagueiro Marcos Victor, presente no elenco alvinegro, disputando bola na partida disputada pelas duas equipes em 2022 / Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo

O Ceará lançou um comunicado em seu site oficial alertando para que os torcedores do Flamengo não comprem os ingressos destinados à torcida alvinegra. O duelo entre os cearenses e os cariocas acontece neste domingo, 3, às 18h30min, na Arena Castelão. Em nota oficial, o Alvinegro ressalta que a carga de ingressos para a torcida visitante já foi esgotada e que os setores destinados à torcida do Ceará terão seguranças na zona de acesso, com objetivo de impedir a entrada de Flamenguistas nos locais.

Os torcedores do Vovô ainda podem adquirir seus ingressos presencialmente nas lojas oficiais do clube e virtualmente, via site vozaotickets.com, a partir de R$ 20. Para o embate, o Vovô disponibilizou sete setores do Castelão para sua torcida: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium. Destes, premium e inferior norte já foram esgotados.

Confira a nota completa do Ceará: "Com mais de 40 mil torcedores confirmados para Ceará x Flamengo, o Time do Povo alerta aos torcedores visitantes que não comprem ingressos para os setores destinados à torcida do Alvinegro de Porangabuçu. A carga de bilhetes para os adeptos da equipe carioca estão esgotados". "No dia da partida, seguranças estarão nas zonas de acesso para impedir a entrada de flamenguistas nas áreas destinadas aos alvinegros, sendo elas: superior e inferior norte, superior e inferior central, inferior sul, especial e premium".