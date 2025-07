Vale o investimento de R$ 16,7 milhões do Ceará para ter Bryan Ramírez?

Na busca por reforços no mercado da bola, o Ceará aumentou para 3 milhões de dólares (cerca de R$ 16,7 milhões) a proposta para contratar o atacante equatoriano Bryan Ramírez, da LDU-EQU. No programa Esportes do Povo desta terça-feira, 29, o jornalista Afonso Ribeiro opinou sobre a tentativa do Vovô e as cifras envolvidas na negociação.

Assista abaixo: