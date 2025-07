Willian Machado se destaca em vitória do Ceará sobre o Cruzeiro; veja números

Ao término do duelo, o site Sofascore deu ao camisa 23 do Alvinegro a segunda maior nota da partida (7.5) atrás somente de Galeano (8.1)

Muito elogiado pelas atuações na temporada de 2025, o zagueiro Willian Machado, titular absoluto do Ceará , foi novamente destaque na vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro , nesse domingo, 27, no Mineirão, pela 17ª rodada da Série A.

Ao término do duelo, o site Sofascore deu ao camisa 23 do Alvinegro a segunda maior nota da partida (7.5), atrás somente de Galeano (8.1), autor dos dois gols do Vovô no confronto.

Durante o duelo contra o até então primeiro colocado do campeonato, que estava invicto em seus domínios, o defensor do Vovô foi o líder da partida em número de cortes, com 13.

Willian Machado conseguiu bloquear duas finalizações, sendo a segunda uma boa oportunidade de gol do Cruzeiro, e realizou duas das 12 interceptações do Alvinegro em todo o duelo.