Fabrício Bruno provoca Pedro Raul e desmerece Ceará: "Olha onde você tá"

O bate-boca entre os atletas foi registrado próximo ao fim da partida / Crédito: Gustavo Martins/Cruzeiro

A vitória de virada do Ceará sobre o Cruzeiro por 2 a 1 teve direito a polêmicas de arbitragem, herói improvável e ânimos a flor da pele. Com o placar adverso, os donos da casa buscaram o empate no marcador, no entanto, a medida que o tempo ia acabando a tensão entre os atletas foi aumentando. Foi neste cenário que, próximo ao fim do duelo, a transmissão da partida registrou um bate-boca acalorado entre o atacante Pedro Raul e o zagueiro Fabrício Bruno.