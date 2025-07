Ceará aumenta proposta para contratar Bryan Ramírez, da LDU

Após a LDU recusar a primeira oferta do Ceará pelo ponta-direito equatoriano Bryan Ramíez, o Vovô não desistiu da negociação e segue na tentativa de adquirir o atacante de 24 anos, um dos destaques dos Albos e titular absoluto do técnico Tiago Nunes, ex-Ceará, nesta temporada.

Segundo informações do jornalista Sérgio Pontes, no programa As Frias do Sérgio, da Rádio O POVO CBN, para conseguir o jovem atacante, o Ceará aumentou em 50% o valor se sua primeira oferta pelo equatoriano. Com isso, o Alvinegro teria oferecido 3 milhões de dólares aos equatorianos — aproximadamente R$ 16,7 milhões na cotação atual.