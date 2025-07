Ceará faz proposta de R$ 11 milhões pelo atacante Bryan Ramirez, destaque da LDU

O Ceará está otimista pela contratação do ponta-direito equatoriano Bryan Ramirez, um dos destaques da LDU-EQU em 2025, por 2 milhões de dólares — aproximadamente R$ 11 milhões na cotação atual. Conforme apurou o Esportes O POVO, o Alvinegro monitora o jogador há algum tempo, mas formalizou uma proposta nos últimos dias e conta com o interesse do atleta em atuar no Brasil.

Contudo, a diretoria da equipe do Equador apontou à reportagem que ainda avalia aumentar a pedida, posto que não planejava negociar o atleta até janeiro. O jogador de 24 anos, que tem contrato até 2027, já soma dez participações em gols pela LDU na temporada, sendo quatro tentos e seis assistências. Mesmo sendo ponta de origem, Bryan tem jogado como ala nos últimos jogos dos Albos.