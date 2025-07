Cruzeiro x Ceará pela Série A 2025: veja provável escalação, retrospecto e análise

O desafio alvinegro será se reabilitar diante de um adversário em ótimo momento. Comandado pelo português Leonardo Jardim, o Cruzeiro ostenta 16 jogos de invencibilidade em 2025 (11 vitórias e cinco empates), sendo 11 no Brasileirão. Não à toa, o Cabuloso é dono da primeira posição e tem o artilheiro da competição nacional: Kaio Jorge, com 12 gols.

Após três derrotas consecutivas, o Ceará terá uma difícil missão para tentar conquistar a primeira vitória longe do território cearense na atual edição do Campeonato Brasileiro e encerrar o mau momento. O Vovô visita o embalado líder Cruzeiro neste domingo, 27, a partir das 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 17ª rodada da Série A.

Nos cinco jogos desde a retomada pós-pausa para o Mundial de Clubes, o Ceará soma três reveses — todos em sequência, pelo Brasileirão —, um empate e uma vitória. Neste recorte, balançou as redes apenas uma vez, justamente no único triunfo, no Clássico-Rei contra o Fortaleza . Em um histórico mais amplo, nos seis confrontos mais recentes pela Série A, a equipe de Porangabuçu amargou cinco derrotas.

O Alvinegro vive momento de turbulência na temporada, tanto pelos resultados em campo quanto pela ausência de contratações na atual janela de transferências. Enquanto a diretoria procura reforços no mercado da bola, o técnico Léo Condé tem a missão de mudar o cenário em campo com uma dura sequência pela frente: depois da Raposa, vai enfrentar Flamengo e Palmeiras.

Já os donos da casa não poderão contar com o zagueiro João Marcelo e o volante Matheus Henrique, ambos em período de recuperação após cirurgias. O experiente lateral-direito Fagner fica novamente à disposição, e Jardim pode ter de poupar alguns jogadores em razão do desgaste físico, como Fabrício Bruno, Lucas Romero e Christian. A ausência do zagueiro abriria espaço para a entrada do jovem Jonathan Jesus, cria do Ceará e vendido à Raposa no ano passado.

O Cruzeiro conta com a fase iluminada do centroavante Kaio Jorge, que balançou as redes 12 vezes em 15 partidas na Série A. Para municiá-lo, a equipe mineira também tem o meia Matheus Pereira, que soma cinco assistências na competição e é o maestro da Raposa.

Para o confronto no Mineirão, o Ceará não terá o goleiro Fernando Miguel e o meia Matheus Araújo , que não viajaram com a delegação para Belo Horizonte, na tarde desse sábado, 26. Richard é a novidade na relação, a exemplo do lateral-esquerdo Matheus Bahia, que retorna de suspensão. Na escalação, Condé pode sacar Fernando Sobral e dar vez a Lucas Lima ou Richardson, visando maior poder de marcação.

Já o Ceará, com o ataque em baixa desde a retomada do calendário nacional, quer voltar a contar com os gols do artilheiro Pedro Raul, responsável por seis tentos no Brasileirão. O paraguaio Galeano também pode ser peça importante no setor ofensivo do Vovô.

Cruzeiro x Ceará pela Série A 2025: retrospecto

O embate deste domingo marca o reencontro das equipes após seis anos, já que o Cruzeiro esteve na Série B em 2020, 2021 e 2022 e o Ceará disputou a Segundona em 2023 e 2024. O último confronto foi pela Série A de 2019. Na era do Brasileirão por pontos corridos, cearenses e mineiros duelaram oito vezes, de 2010 para cá, com quatro triunfos da Raposa, dois do Vovô e dois empates.