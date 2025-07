Após 6 anos, Ceará reencontra Cruzeiro; veja histórico na Série A por pontos corridos

Vovô e Raposa alternaram de divisões do Brasileirão nas últimas temporadas e não se enfrentam desde 2019. Reencontro será domingo, 27, no Mineirão

O hiato no histórico do confronto se deu em razão das alternâncias de divisão dos clubes: o Cabuloso disputou a Série B em 2020, 2021 e 2022, enquanto o Alvinegro esteve na Segundona em 2023 e 2024. Agora, os dois estão juntos novamente na elite nacional.

O duelo do próximo domingo, 27, às 16 horas, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro , marcará o reencontro entre Ceará e Cruzeiro depois de seis anos. Na era da Série A por pontos corridos, o retrospecto é favorável para a Raposa, mas o Vovô já ganhou no território adversário.

De 2010 para cá, foram oito embates entre as equipes, com quatro vitórias do Cruzeiro, dois triunfos do Ceará e dois empates. Os duelos mais recentes foram pelo Brasileirão de 2019, com um resultado positivo dos mineiros e uma igualdade.

Neste recorte, o time de Porangabuçu ganhou em 2010, por 1 a 0, dentro de casa, e em 2018, por 2 a 0, no Mineirão. Agora, a equipe comandada por Léo Condé quer repetir o feito fora de casa para encerrar a sequência de três derrotas.

A Raposa é líder da competição nacional, com 34 pontos — tem um jogo a mais do que o Flamengo e dois a mais em relação ao Palmeiras. Já o Ceará está na 13ª posição, com 18 pontos.