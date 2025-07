Pedro Henrique lamenta derrota do Ceará para o Mirassol, mas pondera: "Não está tudo errado"

Em entrevista após o apito final do duelo, o camisa 7 ressaltou o que o elenco precisa fazer para reagir. Desde a retomada do futebol brasileiro, o Vovô disputou cinco partidas e perdeu três

Titular do Ceará na temporada, o atacante Pedro Henrique lamentou a derrota da equipe para o Mirassol na noite desta quarta-feira, 23. Em entrevista após o apito final do duelo, o camisa 7 ponderou que "não está tudo errado" no time.

"Falar de arbitragem é chover no molhado. Não é nisso que a gente tem que se basear. Quando ganhávamos as partidas, não estava tudo certo. Agora no momento de instabilidade, onde as vitórias não estão chegando, também não está tudo errado", comentou.