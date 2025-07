Ataque em alerta: Ceará marcou gols em apenas três dos últimos dez jogos disputados

A derrota do Ceará por 2 a 0 diante do Mirassol pela Série A na noite desta quarta-feira, 23, acendeu um alerta no time de Porangabuçu: o ofensivo. Pela terceira partida seguida, o Vovô não conseguiu balançar as redes adversárias.

A última vez que o Ceará entrou em campo e conseguiu marcar um gol foi no Clássico-Rei, diante do Fortaleza, com Galeano. De lá para cá, o time comandado por Léo Condé já acumula três rodadas do Brasileirão sem comemorar um tento.