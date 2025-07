Léo Condé comenta Ceará mais ofensivo e destaca ausência de Mugni

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Eu acho que no início do jogo é normal, natural. As equipes da região Sul e Sudeste quando jogam no Nordeste levam um tempinho para se adaptar, mas isso é mais de início de jogo. No geral, a equipe se adaptou bem. O gramado é um pouco diferente do nosso, o jogo fica mais acelerado, mais rápido, mas a equipe conseguiu jogar e aproximar", disse o treinador.

Condé prosseguiu, ressaltando um Ceará mais propositivo no jogo deste domingo e destacou a ausência de um jogador crucial para o funcionamento do time.

"Em alguns momentos fizemos um jogo de transição, mas na maior parte do tempo conseguimos fazer um jogo de aproximação. Os atletas se aproximaram, fizeram boas combinações, quebraram as linhas de marcação do adversário. Entramos no último terço por ambos os lados, mas sentimos a ausência do Mugni no centro do campo. Esse penúltimo passe vem muito dele, faz bem esse trabalho de flutuação entre as linhas", complementou o técnico.