Ceará inicia check-in e venda de ingressos para duelo contra o Mirassol-SP

Após duas derrotas seguidas na Série A do Campeonato Brasileiro, o Ceará receberá o Mirassol–SP na próxima quinta-feira, 23, às 19 horas, em duelo válido pela 16ª rodada do Brasileirão.

Todos os ingressos podem ser adquiridos inicialmente no site vozaotickets.com. As vendas também acontecem presencialmente nas Lojas Vozão, localizadas nos shoppings Iguatemi, Maracanaú, Messejana, Parangaba, RioMar Papicu, Kennedy, Eusébio, Aldeota e na sede do clube em Porangabuçu.

Os sócios do clube podem confirmar presença no jogo através do site sociovozao.com, conforme a categoria do plano.

A retirada de ingressos gratuitos para crianças menores de 12 anos começa nesta terça-feira, 22, a partir das 19 horas, e se estende até às 19 horas desta quarta-feira, 23, na Fábrica de Craques, também na sede da equipe.

Para garantir o benefício, o responsável deve apresentar documento de identidade ou certidão de nascimento da criança. Para crianças de colo que possuem até 1 ano completo, não será necessário o ingresso para a entrada ao estádio.