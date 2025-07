"Tivemos uma postura positiva", afirma Léo Condé após derrota do Ceará

Após a derrota do Ceará por 1 a 0 para o Internacional , em duelo que aconteceu na manhã deste domingo, 20, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS), o técnico Léo Condé concedeu entrevista coletiva. O técnico lamentou a derrota, mas elogiou a postura ofensiva do Vovô na partida.

"Lamentamos o resultado adverso, mas tivemos uma postura positiva. É sempre difícil jogar contra o Inter aqui, tivemos dificuldades de adaptação ao clima e ao gramado no início do jogo, mas a equipe foi se acertando no jogo e equilibrou. O Inter aproveitou bem a chance que teve no primeiro tempo, nós tivemos umas duas ou três; o Bruno (Ferreira) fez umas duas ou três intervenções também", disse Condé.

O comandante prossegue, elogiando a partida feita pelo adversário e relembrando chances que a equipe perdeu.

"O Primeiro tempo do Inter foi um pouco melhor, mas nós criamos situações de gol. No segundo tempo fizemos algumas correções de intervalo, voltamos muito bem. O Internacional teve uma chance mais clara no início, mas depois tivemos amplo domínio no jogo, criamos inúmeras oportunidades de gol, colocamos uma bola na trave, tivemos alguns chutes na cabeça de área. A gente lamenta o resultado, mas o desempenho da equipe hoje foi positiva", complementou.