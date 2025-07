CT do Ceará recebe visita da seleção feminina dos EUA de olho na Copa de 2027

As visitas ocorrem porque Fortaleza foi escolhida como uma das cidades sedes do Mundial feminino

O Ceará recebeu na manhã desta quarta-feira, 16, representantes da Seleção Feminina dos Estados Unidos para uma visita técnica e avaliativa do CT de Porangabuçu, visando a Copa do Mundo Feminina de 2027. As instalações do Vovô são cotadas para receber treinamento das seleções durante o evento.

“Tivemos o prazer de recebê-los. Essa visita faz parte do processo de escolha das sub-sedes de treinamento para a Copa do Mundo de 2027. No ano passado, passamos por um processo de credenciamento da nossa sede, e hoje foi realizada essa visita técnica. Com aval e suporte direto do nosso presidente, nosso CT vem passando constantemente por melhorias. A comitiva pôde conhecer de perto toda a nossa estrutura e gostou do que observou aqui”, disse o dirigente.