Torcedor e médico do Ceará, Joaquim Garcia chega à marca de 500 jogos pelo clube

Joaquim Garcia, médico do Ceará, atuando em jogo do clube no Presidente Vargas / Crédito: Gabriel Silva / Ceará SC

No futebol, o que a maior parte dos torcedores vê é aquilo que acontece dentro de campo. Mas e tudo o que ocorre antes disso? E as muitas pessoas que atuam nos bastidores para que os processos funcionem da melhor forma? Entre os rostos pouco conhecidos do grande público, mas que desempenham um papel fundamental, está o de Joaquim Garcia, médico do Ceará há 16 anos e que, contra o Corinthians, completará 500 jogos pelo clube. Torcedor de arquibancada do Vovô, Joaquim conseguiu alinhar suas duas maiores paixões em um só lugar: a medicina e o clube de coração. Sua trajetória em Porangabuçu começou em 2009 e não poderia ser mais especial. Afinal, naquela temporada, viu de perto a equipe dar fim ao jejum de 16 anos sem conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

"A relação com o Condé é especial, de confiança. Ele tem muita confiança no nosso trabalho e sabe que estamos aqui para servir a ele e ao Ceará, no sentido de colocar todos os atletas aptos e em alto nível para executar em campo. A gente sabe que os resultados são importantes não apenas para o treinador, mas para nós e para o clube como um todo. A confiança que o Condé tem em nós, de respeitar o nosso trabalho, de entender que estamos trazendo o que há de mais novo na ciência… ele tem essa consciência", contou. O segredo do bom momento do DM do Ceará: a unificação dos setores do CESP Na vitória do Ceará sobre o Fortaleza, no Clássico-Rei disputado no domingo passado, nenhum jogador do Alvinegro foi desfalque por estar no departamento médico. A situação ocorreu pela primeira vez desde 2020 – considerando os duelos com o rival. Para Joaquim Garcia, a integração e unificação entre os profissionais do CESP é um dos trunfos deste trabalho de prevenção.