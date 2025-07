Ceará x Corinthians pela Série A: veja escalação provável, retrospecto e análise

No atual cenário, o Alvinegro de Porangabuçu é o 9º colocado, com 18 pontos, dois a mais que o Timão, que está na 11ª posição. A curta distância entre os clubes acaba sendo uma motivação a mais para ambos dentro de campo, já que precisam da vitória para seguirem colados na briga pelo G-6, zona que garante classificação à Copa Libertadores do próximo ano.

Para o duelo, o técnico Léo Condé terá ausências de peso. O centroavante Pedro Raul, maior goleador do time alvinegro em 2025, está suspenso — ele já não poderia entrar em campo devido a questões contratuais, por pertencer ao Corinthians. Quem também está fora do duelo é Pedro Henrique, pelo mesmo motivo do camisa 9: acúmulo de três cartões amarelos.

“Realmente, é mais uma camisa pesada que vamos receber em casa como mandante. A gente sabe das dificuldades que teremos e também que temos uma trajetória boa dentro de casa na competição, então vamos tentar aproveitar isso para impor nosso jogo, independentemente da maneira que o Corinthians vá jogar. Sempre respeitando a camisa que está do outro lado, mas respeitando, acima de tudo, o trabalho que vem sendo feito no Ceará. Vamos entrar como sempre: para vencer. Todo erro custa caro, então vamos procurar fazer a partida perfeita”, completou.

Em entrevista coletiva antes do duelo contra o Corinthians, o zagueiro Willian Machado destacou os pontos que podem favorecer o Ceará na partida. Entre eles, o defensor ressaltou a força mental do elenco alvinegro e a sintonia com a torcida — elementos que, segundo ele, podem fazer a diferença diante de um adversário tradicional e de "camisa pesada", como o Timão.

Vindo de uma classificação nos pênaltis na Copa do Nordeste e de uma vitória no Clássico-Rei contra o Fortaleza, o Ceará chega para a partida, naturalmente, com a confiança muito elevada. O fato de a equipe de Porangabuçu atuar como mandante — condição em que possui um aproveitamento de 72% no Brasileirão, com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota — é outro elemento que pesa a favor.

O plantel do Timão embarcou para Fortaleza na tarde de ontem com diversos desfalques importantes. No ataque, Dorival não terá o artilheiro Yuri Alberto, além de Memphis Depay e Romero. Outros, como o volante Ryan, o lateral-esquerdo Hugo e o zagueiro Gustavo Henrique, também não viajaram.

Em contraponto à ótima campanha do Ceará como mandante, o Corinthians protagoniza um péssimo desempenho longe de São Paulo. Em seis jogos disputados fora de casa, o Timão não conquistou nenhuma vitória — foram três empates e três derrotas. O clube paulista, inclusive, figura entre as equipes com pior aproveitamento nesta condição, com 16%.

Ceará x Corinthians pela Série A: os destaques do jogo

Pelo lado do Ceará, diante da ausência de Pedro Raul, o grande nome passa a ser o de Antonio Galeano, autor do gol do Vovô na vitória sobre o Fortaleza, no domingo passado. O paraguaio é o vice-artilheiro do Alvinegro na temporada e tem tido papel de protagonista no ataque.



Do lado do Corinthians, com os desfalques de Yuri Alberto e Memphis Depay, os holofotes ficam voltados para Rodrigo Garro. O meio-campista é o principal articulador e a principal referência técnica da equipe paulista contra o Ceará, na Arena Castelão.

Ceará x Corinthians pela Série A: retrospecto

Este será o 30º duelo na história entre Ceará e Corinthians. No retrospecto geral, o Timão leva a melhor, com 14 vitórias contra seis do Alvinegro de Porangabuçu, além de nove empates. Os últimos encontros ocorreram no Brasileirão de 2022: o Vovô venceu no primeiro turno por 3 a 1, e o time paulista venceu no returno, por 1 a 0.