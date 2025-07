Mascote do Ceará recepciona Mosqueteiro do Corinthians em ação promocional

Os mascotes vão passar por pontos turísticos de Fortaleza nesta terça-feira, 15, e estarão na Arena Castelão na quarta-feira, 16 / Crédito: reprodução/mascote vozao

O Mosqueteiro, mascote do Corinthians, foi recebido pelo Vovô do Ceará em Fortaleza. O encontro, que ocorreu na tarde desta terça-feira, 15, faz parte de uma ação promocional envolvendo a patrocinadora de ambas as equipes. A casa de apostas Esportes da Sorte promoverá um tour na capital cearense com o mascote do time paulista sendo guiado pelo mascote do Ceará. O roteiro da viagem contará com passagens na orla de Fortaleza e na Praça do Ferreira, tradicional ponto no centro da cidade.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Mosqueteiro chegou em terras alencarinas por volta das 14 horas, onde foi recebido pelo Vovô e tirou foto com torcedores no local. Em seguida, o visitante e seu "guia" foram a Beira-Mar almoçar no restaurante Coco Bambu e seguiram pelos pontos turísticos da Capital. Desembarque do mascote Mosqueteiro, do Corinthians, em Fortaleza (CE), na tarde desta terça-feira, 15, para ação promocional com a casa de apostas Esportes da Sorte e o mascote Vovô, que representa o Ceará Crédito: João Bosco Neto/Especial para O POVO Desembarque do mascote Mosqueteiro, do Corinthians, em Fortaleza (CE), na tarde desta terça-feira, 15, para ação promocional com a casa de apostas Esportes da Sorte e o mascote Vovô, que representa o Ceará Crédito: João Bosco Neto/Especial para O POVO Mascotes das equipes posam com logo da patrocinadora Crédito: João Bosco Neto/Especial para O POVO Desembarque do mascote Mosqueteiro, do Corinthians, em Fortaleza (CE), na tarde desta terça-feira, 15, para ação promocional com a casa de apostas Esportes da Sorte e o mascote Vovô, que representa o Ceará Crédito: João Bosco Neto/Especial para O POVO Para Sofia Aldin, CMO do Esportes da Sorte, a vinda para Fortaleza foi ideal, pois por jogar em casa, o Ceará contribuiu com o engajamento da torcida, o que proporciona ações mais criativas. Além disso, o fato da torcida do Corinthians ter uma extensão nacional motiva a patrocinadora a fazer ativações que aproximam o torcedor que não tem tantas oportunidades de ir ao estádio e o time que torce. "A gente sempre busca criar experiências que conectem os torcedores com seus clubes de forma inovadora e divertida. Como somos patrocinadores de Corinthians e Ceará, vimos no confronto entre as duas equipes uma oportunidade perfeita de promover uma ação leve, criativa e que exaltasse o futebol como um espetáculo que une, mesmo em meio à rivalidade", afirmou a executiva.

"O Corinthians é um clube de torcida nacional, e a presença do Mosqueteiro em Fortaleza simboliza isso. Queremos mostrar que, não importa a distância, o torcedor está sempre próximo do time", complementou. Para a Sofia, a união dos dois mascotes para uma ação promocional também representa uma mensagem de paz nos estádios, reforçando que a rivalidade deve permanecer dentro de campo. "Acreditamos que o futebol pode e deve ser um espaço de convivência, respeito e diversão. Ao colocar os mascotes, que são símbolos das torcidas, além do nosso, juntos em uma ação amistosa, reforçamos essa mensagem de que a rivalidade deve ficar dentro das quatro linhas. Fora delas, o que importa é a paixão pelo esporte e o espírito de comunidade", disse.

A executiva também elogiou a beleza dos pontos turísticos fortalezenses e se alegrou com a interação de torcedores e mascotes. "Ter ido até a praia foi, sem dúvida, um dos momentos mais especiais. Ver os mascotes interagindo com torcedores em um dos cartões-postais mais lindos do país, com sol, mar e alegria, foi incrível. É um cenário que representa muito bem o espírito dessa ação: leveza, diversão e conexão com o público", afirmou. Na quarta-feira, 16, os mascotes passarão pela Arena Castelão no período da tarde, antecedendo o duelo entre as duas equipes, que ocorre no mesmo dia, mas às 19h30min. Os alvinegros entram em campo pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, com o Corinthians, 11º colocado, podendo ultrapassar o Ceará, nono, em caso de vitória.