Condé critica condição do gramado do Castelão no Clássico-Rei: "Tinha muita areia"

O Clássico-Rei do domingo passado, além do espetáculo em si protagonizado por Ceará e Fortaleza, contou com outro elemento que chamou a atenção: as condições do gramado da Arena Castelão. Em entrevista coletiva após o jogo, o técnico do Vovô, Léo Condé, criticou o campo e citou a quantidade de areia como um fator prejudicial para o desempenho dos dois times. “O gramado, que foi reformado e a gente sabe que daqui a pouco vai ficar ok, mas hoje tinha muita areia, um pouco de dificuldade para os dois times jogarem, dominarem a bola, passarem, principalmente nas bolas longas, o que criou um pouco de dificuldade na batida”, comentou o comandante alvinegro.

"Fizemos os ajustes no intervalo, adiantamos o Sobral pela direita, encostamos o Mugni com o Bahia e o Pedro Henrique pela esquerda, e aí conseguimos equilibrar. Eu acho que, defensivamente, a equipe fez uma partida que beirou a perfeição. Com a bola, alternamos, principalmente no primeiro tempo, algumas escolhas ruins", concluiu. Presença de areia no gramado da Arena Castelão, em Fortaleza, (CE), no duelo entre Fortaleza e Ceará, da 13ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizado no domingo, 13 de julho de 2025 Crédito: Samuel Setubal Gramado do Castelão passou por tratamento durante a pausa para o Mundial

No dia 13 de junho, a Secretaria de Esportes do Governo do Estado do Ceará anunciou que o gramado da Arena Castelão passaria por um protocolo de revitalização durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, intervalo em que a praça esportiva ficou sem receber jogos por um mês.