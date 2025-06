Gramado da Arena Castelão passará por tratamento durante pausa para o Mundial

A Secretária de Esportes do Governo do Estado do Ceará anunciou que o gramado da Arena Castelão passará por um protocolo de revitalização durante a pausa para a Copa do Mundo de Clubes. O anúncio da medida ocorreu na manhã desta sexta-feira, 13.

No intervalo onde a arena não receberá jogos, serão realizado os seguintes procedimentos: procedimentos: corte raso mecanizado, recolhimento da palhada, 1° corte vertical, 2° corte vertical, aeração mecanizada, recolhimento dos tubetes, cobertura com areia, calagem, adubação, adubação fosfatada , controle da irrigação, corte helicoidal, adubação foliar, fitossanitário e adubação mineral.