Léo Condé agradece apoio da torcida no Clássico-Rei: "Nos sentimos acolhidos"

O Ceará venceu o Fortaleza por 1 a 0 na noite deste domingo, 13, na Arena Castelão e segue sem ser derrotado pelo rival no ano. A partida teve mando de campo leonino e por isso a equipe Alvinegra conquistou sua primeira vitória fora de casa na Série A.

O comandante do Vovô falou sobre a vitória como visitante, mesmo com a partida sendo disputada na capital cearense, agradeceu a presença do público e valorizou os três pontos obtidos no clássico.