"O mérito não é meu, é de todos", avalia Condé após vitória do Ceará no Clássico-Rei

O técnico Léo Condé concedeu uma entrevista coletiva logo após a vitória do Ceará sobre o Fortaleza no Clássico-Rei que marcou a 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, valorizou a entrega do plantel em campo, dividiu o mérito pela sequência positiva em clássicos e projetou a próxima partida do Alvinegro.

O Vovô venceu por 1 a 0, na Arena Castelão, que recebeu o duelo neste domingo, 13. O gol do time de Condé foi marcado pelo ponta Galeano. Em campo, Condé foi com sua força máxima, que não esconde segredos no estilo de jogo, e levou vantagem sobre Vojvoda na análise durante o jogo.