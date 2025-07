Ceará entra em fase final de preparação antes de retomar rotina de jogos

Zagueiros Marllon e Willian Machado em treino do Ceará no Carlos de Alencar Pinto / Crédito: Wellerson Gomes / Ceará SC

A ansiedade da torcida do Ceará pela volta dos jogos do time está próxima de acabar. Após um mês da última vez que o Alvinegro de Porangabuçu entrou em campo, os comandados do técnico Léo Condé estão em fase final de preparação para a retomada da rotina normal de confrontos, marcada pela disputa da Copa do Nordeste e da Série A do Campeonato Brasileiro.

O elenco do Ceará entrou em período de férias no dia 10 de junho, em detrimento da pausa para os times da elite nacional devido à disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que já está em sua final, sendo o Fluminense o único clube brasileiro ainda vivo – o time carioca vai enfrentar o Chelsea na semifinal, na próxima terça-feira, dia 8.



Quem também está próximo de se despedir é Martínez. O argentino chegou por empréstimo ao Ceará, vindo do Talleres-ARG, no início deste ano, mas não conseguiu se firmar na equipe e pouco atuou com a camisa preta-e-branca: foram nove partidas e uma assistência. Assim como Recalde, o atacante não está no planejamento de Léo Condé.

Ainda que as ações no mercado tenham sido cautelosas até então por parte do Alvinegro, o clube conseguiu manter seus principais jogadores. Com a base que vinha dando certo antes da pausa para o Super Mundial, o Vovô terá, de cara, dois jogos importantes em seu retorno. O primeiro, contra o Sport – que vive enorme crise –, na próxima quarta-feira, dia 9, às 21h30min, no Recife, pelo mata-mata do Nordestão.