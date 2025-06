Elenco do Ceará entra de férias e tem reapresentação marcada para o dia 23 de junho

Retomada da Série A do Campeonato Brasileiro acontecerá entre os dias 11 e 13 do próximo mês

Depois de um primeiro semestre com 31 jogos, o elenco profissional do Ceará entrou em período de férias nesta terça-feira, 10. Conforme divulgado pelo clube, o time retorna aos treinos somente no dia 23. A pausa na temporada do futebol brasileiro ocorre devido a disputa do Super Mundial de Clubes da Fifa, que terá início neste sábado, 14, e se findará no dia 13 de julho.

No período, os clubes que não jogam o torneio mundial liberarão seus atletas para descanso. A retomada da Série A do Campeonato Brasileiro acontecerá entre os dias 11 e 13 do próximo mês. Portanto, as equipes terão em torno de 20 dias de intertemporada.