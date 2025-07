Um ano após estreia, Ceará quer Léo Condé por mais tempo: "Casamento de ideias"

Léo Condé recebe camisa do presidente João Paulo Silva por completar um ano como técnico do Ceará / Crédito: Felipe Santos / Ceará SC

Dono de um trabalho solido no Ceará, Léo Condé estreou pelo clube alvinegro há exatamente um ano, no dia 5 de julho de 2024. Na ocasião, o Vovô foi derrotado pelo Santos por 1 a 0, na Arena Castelão, em duelo da Série B. O revés inicial, todavia, não alterou em nada a trajetória do comandante na equipe. Diante da marca, o Esportes O POVO conversou com o presidente João Paulo Silva, o CEO de Futebol Haroldo Martins e o executivo de futebol Lucas Drubscky para fazer um balanço do trabalho desenvolvido pelo mineiro de 47 anos até aqui.

Escolha por Condé Ex-Vitória, o treinador chegou em meio ao primeiro turno da Série B, substituindo Vagner Mancini, e foi responsável direto pela melhora de rendimento que culminou no sonhado retorno à elite nacional. Questionado pela escolha do técnico, Haroldo Martins explicou os motivos pela contratação. "Buscamos um treinador cujo trabalho se encaixasse na característica do elenco, o que possibilitaria mais rápida adaptação e poderia potencializar a qualidade do grupo e o desenvolvimento do trabalho. Fizemos estudo prévio nesse sentido, que demonstrou que havia boa compatibilidade do trabalho do Léo Condé com as características do nosso elenco, além de outras informações obtidas sobre o profissional e sua forma de pensar o futebol, somadas a um histórico vencedor e de sólidos trabalhos anteriores”, contou.