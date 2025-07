Ceará avança em obras na sede e conclui plantio de gramado em campo anexo

O Ceará concluiu, na última sexta-feira, 4, mais uma etapa da obra realizada no campo anexo de Carlos de Alencar Pinto, sede do clube em Porangabuçu. Sob a orientação de Afonso Lobo, diretor de patrimônio do Vovô, a equipe responsável finalizou o plantio do gramado, processo iniciado há quatro dias.

Agora, serão necessários mais 30 dias de manutenção para enraizamento e nivelamento da superfície. Com a conclusão do plantio, o espaço destinado às atividades dos atletas passa a contar com mais 4.500 m² de campo para treinamentos.