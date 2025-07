Presidente do Ceará acredita que calendário espaçado tira o "encanto" do Nordestão

O dirigente concedeu entrevista a rádio O POVO CBN / Crédito: FÁBIO LIMA

O presidente do Ceará, João Paulo Silva, concedeu entrevista ao programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, nessa quarta-feira, 2. O dirigente foi indagado sobre diversos assuntos, incluindo o calendário e a continuidade da Copa do Nordeste. Sobre o torneio regional, João Paulo Silva citou que em 2022, quando o então presidente da CBF Ednaldo Rodrigues trouxe a organização da competição para a entidade, ele teria ampliado o contrato do certame até 2027, mas que após a eleição de Samir Xaud, a pauta ainda não foi discutida.

O presidente do Vovô também manifestou sua opinião sobre o calendário da Copa do Nordeste de 2025. Segundo o mandatário, a longevidade da competição durante o ano tira o "brilho" do torneio. "Eu acho que ela acaba deixando de ser interessante quando disputada no ano inteiro, fica muito espaçada. A final deste ano provavelmente ocorrerá em setembro. Na minha visão, ela perde um pouco do encanto que tinha anteriormente, onde ele acabava antes de começar o campeonato brasileiro", disse o dirigente alvinegro. Ainda sobre o calendário, João Paulo Silva comentou que o alto número de jogos dificulta a execução da competição e acredita que em futuras reuniões com Samir Xaud, presidente da CBF, os dirigentes podem discutir melhores condições para o torneio regional. "É uma competição que é muito interessante, principalmente para as equipes nordestinas, que valorizam demais esse torneio. Então acho que não irá haver mudanças, mas é obvio que os calendários hoje são muito apertados, então pode ser que isso atrapalhe", afirmou